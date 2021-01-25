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Провалилися під лід: рятувальники знайшли тіла двох дорослих і дитини

Понеділок, 25 січня 2021, 14:06
Провалилися під лід: рятувальники знайшли тіла двох дорослих і дитини

Рятувальники на Черкащині витягли з Дніпра тіла трьох людей, які провалилися під лід у неділю 24 січня, серед загиблих 10-річна дитина.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомлення про те, що люди провалилися під лід, надійшло рятувальникам у неділю о 16:38.

Подія сталася в селі Бучак Канівського району, в акваторії річки Дніпро (приблизно 250 метрів від берега).

Під лід потрапили троє людей: два дорослих чоловіка та дитина 2010 року народження.

Рятувальники обстежили більше кілометра берегової лінії.

Від світанку 25 січня на пошуки людей залучили відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотних літальних апаратів.

Станом 13:40 понеділка водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих.

Українська правда
Теми: ДСНСводаЧеркаська областьДніпро
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