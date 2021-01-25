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Провалились под лед: спасатели нашли тела двух взрослых и ребенка

Понедельник, 25 января 2021, 14:06
Провалились под лед: спасатели нашли тела двух взрослых и ребенка

Спасатели в Черкасской области вытащили из Днепра тела трех человек, провалившихся под лед в воскресенье 24 января, среди погибших 10-летний ребенок.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщение о том, что люди провалились под лед, поступило спасателям в воскресенье в 16:38.

Происшествие произошло в селе Бучак Каневского района, в акватории реки Днепр (примерно 250 метров от берега).

Под лед попали три человека: два взрослых мужчины и ребенок 2010 года рождения.

Спасатели обследовали более километра береговой линии.

От рассвета 25 января на поиски привлекли отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию 13:40 понедельника водолазы подняли на поверхность тела всех трех погибших.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСводаЧеркасская областьДнепр
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