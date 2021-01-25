ПЛР-тести і карантин: в ЄС представили жорсткі вимоги в'їзду через нові штами

Європейська комісія у понеділок запропонувало нові жорсткіші вимоги для мандрівників, які в’їжджають до Євросоюзу з-за меж ЄС, та оновила критерії, які держави-члени повинні враховувати, знімаючи обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Комісія підкреслила, що нові варіанти коронавірусу і нестабільна ситуація зі станом здоров'ям у всьому світі вимагають подальших дій для забезпечення безпеки подорожей в ЄС.

Згідно з пропозицією ЄК, держави-члени повинні вимагати у всіх мандрівників, які прибувають з-за меж блоку, надати негативний ПЛР-тест перед посадкою у літак. Тест необхідно здати не раніше ніж за 72 години до вильоту.

Громадяни та резиденти ЄС, а також члени їх сімей повинні мати можливість пройти тест після прибуття.

Обов'язкове тестування може поєднуватися з вимогою самоізоляції, карантину та відстеження контактів, а також з додатковим тестуванням, яке необхідне протягом періоду до 14 днів - за умови, що держава-член ЄС пред'являє ті ж вимоги до своїх громадян при поїздці з країни, яка не є членом блоку.

Від вимоги надати негативний ПЛР-тест повинні бути звільнені транскордонні працівники та перевізники - їх можуть попросити надати негативний результат експрес-тесту на антигени після прибуття. Особливий порядок правил має бути передбачений також для екіпажів літаків.

Єврокомісія пропонує розробити спільну спеціальну форму для відстеження місцезнаходження осіб, що в’їхали до країни (Passenger Locator Form).

Єврокомісія також оновила критерії, які слід враховувати при розгляді питання про зняття обмежень на несуттєві поїздки з країн з-за меж ЄС.

14-денний кумулятивний показник реєстрації нових випадків коронавірусу, тобто загальна кількість нових зареєстрованих випадків на 100 000 населення за попередні 14 днів повинен бути не більшим від 25.

Рівень тестування, тобто кількість тестів на 100 тисяч осіб, проведених за попередні 7 днів, має перевищувати 300.

Рівень позитивності тестів, тобто відсоток позитивних тестів серед всіх проведених тестів за попередні 7 днів, не має перевищувати 4%.

Також країнам-членам слід враховувати характер вірусу, присутній в країні, і чи не викликає поширений штам стурбованість.

Тепер Рада ЄС повинна розглянути пропозицію Єврокомісії. Після того, як пропозиція буде прийнята, держави-члени повинні будуть реалізувати викладені положення і переглянути список країн з-за меж ЄС, для яких обмеження повинні бути зняті на тлі оновлених критеріїв.