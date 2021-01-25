Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПЦР-тесты и карантин: в ЕС представили жесткие требования въезда из-за новых штаммов

Понедельник, 25 января 2021, 14:06
ПЦР-тесты и карантин: в ЕС представили жесткие требования въезда из-за новых штаммов

Европейская комиссия в понедельник предложила новые строгие требования для путешественников, въезжающих из-за пределов ЕС, и обновила критерии, которые государства-члены должны учитывать, снимая ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Комиссия подчеркнула, что новые варианты коронавируса и нестабильная ситуация с состоянием здоровья во всем мире требуют дальнейших действий для обеспечения безопасности путешествий в ЕС.

Согласно предложению ЕК, государства-члены должны требовать у всех путешественников, прибывающих из-за пределов блока, предоставить негативный ПЦР-тест перед посадкой в ​​самолет. Тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета.

Граждане и резиденты ЕС, а также члены их семей должны иметь возможность пройти тест по прибытии.

Обязательное тестирование может сочетаться с требованием самоизоляции, карантина и отслеживания контактов, а также с дополнительным тестированием, которое необходимо в течение периода до 14 дней - при условии, что государство-член предъявляет те же требования к своим гражданам при поездке из страны, которая не является членом блока.

От требования предоставить негативный ПЦР-тест должны быть освобождены трансграничные работники и перевозчики - их могут попросить предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены по прибытии. Особый порядок правил должен быть предусмотрен также для экипажей самолетов.

Еврокомиссия предлагает разработать совместную специальную форму для отслеживания местонахождения лиц, въехавших в страну (Passenger Locator Form).

Еврокомиссия также обновила критерии, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о снятии ограничений на несущественные поездки из стран из-за пределов ЕС.

14-дневный кумулятивный показатель регистрации новых случаев коронавируса, то есть общее количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за предыдущие 14 дней, должен быть не больше 25.

Уровень тестирования, то есть количество тестов на 100 000 человек, проведенных за предыдущие семь дней, должен быть выше 300.

Уровень позитивности тестов, то есть процент положительных тестов среди всех проведенных тестов за предыдущие семь дней, не должен превышать 4%.

Также странам-членам следует учитывать характер вируса, присутствующий в стране, и то, не вызывает ли распространенный штамм обеспокоенности.

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии. После того как предложение будет принято, государства-члены должны будут реализовать изложенные положения и пересмотреть список стран из-за пределов ЕС, для которых ограничения должны быть сняты на фоне обновленных критериев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСкарантинграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
ЕС
Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год
От Вильнюса до Вильнюса
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: