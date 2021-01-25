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Зеленський анонсував отримання мільйона COVID-вакцин "від провідної міжнародної компанії"

Понеділок, 25 січня 2021, 19:48

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує перший мільйон COVID-вакцин від провідної міжнародної компанії, але не уточнив ,від якої.

Джерело: відеозвернення Зеленського до українців

Пряма мова Зеленського: "Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде один мільйон доз вакцини. Перший мільйон. Від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом".

Деталі: Президент подякував громадянам за дотримання "ліберального, у порівнянні з іншими країнами" локдауну.

Нагадаємо: 25 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді у Зеленського заявив, що перемовини щодо закупівлі Україною вакцини від коронавірусу перебувають на завершальній стадії.

30 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що через "Медичні закупівлі України", уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай). Це так звана інактивована вакцина. 

Разом з тим, деякі з недавно створених вакцин від COVID-19, зокрема вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna, містять фрагмент генетичного матеріалу коронавірусу – інформаційну РНК, яка кодує шиповидний білок вірусу. 

Читайте також: "Генетична" вакцина проти COVID-19: безпечність, побічні ефекти та чому Україна може її не отримати

Україна закупить китайську вакцину від Sinovac проти COVID-19, яку ще не протестували до кінця

Українська правда
Теми: Зеленськийвакцинаціякоронавірус


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