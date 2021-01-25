Президент анонсировал получение миллиона COVID-вакцин "от ведущей международной компании"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает первый миллион COVID-вакцин от ведущей международной компании, но не уточнил, от какой.

Источник: видеообращение Зеленского к украинцам

Прямая речь Зеленского: "Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит один миллион доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время".

Детали: Президент поблагодарил граждан за соблюдение "либерального по сравнению с другими странами" локдауна.

Что предшествовало: 30 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что через "Медицинские закупки Украины", заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай). Это так называемая инактивированная вакцина.

Вместе с тем, некоторые из недавно созданных вакцин от COVID-19, в частности вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, содержат фрагмент генетического материала коронавируса - информационную РНК, кодирующую шиповидный белок вируса.

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