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Президент анонсировал получение миллиона COVID-вакцин "от ведущей международной компании"

Понедельник, 25 января 2021, 19:48

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает первый миллион COVID-вакцин от ведущей международной компании, но не уточнил, от какой.

Источник: видеообращение Зеленского к украинцам

Прямая речь Зеленского: "Уже в феврале начнется вакцинация.  Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит один миллион доз вакцины.  Первый миллион.  От ведущей международной компании.  Детали сможем озвучить в ближайшее время".

Детали: Президент поблагодарил граждан за соблюдение "либерального по сравнению с другими странами" локдауна.

Что предшествовало: 30 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что через "Медицинские закупки Украины", заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай). Это так называемая инактивированная вакцина.

Вместе с тем, некоторые из недавно созданных вакцин от COVID-19, в частности вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, содержат фрагмент генетического материала коронавируса - информационную РНК, кодирующую шиповидный белок вируса.

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Украинская правда
Темы: Зеленскийвакцинациякоронавирус


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