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Україна очікує першу партію вакцини проти COVID-19 – Шмигаль

Вівторок, 26 січня 2021, 00:20
Україна очікує першу партію вакцини проти COVID-19 – Шмигаль

Україна "незабаром" отримає першу партію вакцини проти COVID-19 від глобального фонду COVAX в обсязі від 200 тисяч доз.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в етері "Свободи слова" на телеканалі ICTV, передає Укрінформ

Пряма мова: "Вакцинація розпочнеться в лютому. Незабаром Україна отримає 1 мільйон доз вакцини... Зараз буде якраз перша поставка від COVAX в обсязі від 200 тисяч доз, аби розпочати негайну вакцинацію першої хвилі..

Вакцин вистачить усім бажаючим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів вже більше ніж на 30 мільйонів доз на підписанні та підписано, тому всі черги згідно з чітким планом вакцинування будуть дотримані, вся інфраструктура підготовлена..

Національний план передбачає 5 етапів вакцинації, обов'язкової для лікарів, для військових, які несуть службу на передовій. Другий етап також включає військових ЗСУ, Національну поліцію, всі групи ризику. До 5-го етапу є можливість вакцинуватись безкоштовно, це буде добровільна справа. Також буде можливість вакцинуватись платно у компаніях, які завезуть вакцину".

Деталі: За словами прем'єр-міністра, план передбачає вакцинацію 50% населення протягом 2021-2022 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Кабінет міністрівШмигаль
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