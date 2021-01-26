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Украина ожидает первую партию вакцины против COVID-19 – Шмыгаль

Вторник, 26 января 2021, 00:20
Украина ожидает первую партию вакцины против COVID-19 – Шмыгаль

Украина "в  ближайшее время" получит первую партию вакцины против COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 000 доз.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ

Прямая речь: "Вакцинация начнется в феврале. В ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины. До конца января мы ожидаем то количество вакцины по COVAX… будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тысяч доз для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию..

Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены, вся инфраструктура подготовлена​​..

Национальный план предусматривает 5 этапов вакцинации, обязательной для врачей, для военных, несущих службу на передовой. Второй этап также включает военных ВСУ, Национальной полиции, все группы риска. До 5-го этапа является возможность вакцинироваться бесплатно, это будет добровольное дело. Также будет возможность прививаться платно в компаниях, которые завезут вакцину".

Детали: По словам премьер-министра, план предусматривает вакцинацию 50% населения в течение 2021-2022 годов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Кабинет министровШмыгаль
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