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Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату

Вівторок, 26 січня 2021, 03:01
Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату

Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент експрезидента країни Дональда Трампа.

Джерело: АР

Деталі: Раніше лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер повідомляв, що що слухання з імпічменту можуть початися вже 9 лютого.

Нагадаємо: Трамп став першим президентом в історії США, який був двічі підданий імпічменту. Для того, щоб Сенат визнав його винним, сенаторам-демократам потрібна підтримка як мінімум 17 сенаторів-республіканців.

Додаткове голосування буде потрібно для того, щоб заборонити Трампу вести боротьбу за державні пости. 

Трамп допускав можливість того, що візьме участь у президентських виборах-2024.

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Теми: СШАТрампімпічмент
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