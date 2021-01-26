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Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

Вторник, 26 января 2021, 04:01

Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте експрезидента страны Дональда Трампа.

Источник: АР

Детали: Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщал, что что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля.

Напомним: Трамп стал первым президентом в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев.

Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.

Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.

Темы: СШАТрампимпичмент


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