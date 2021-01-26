Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат
Вторник, 26 января 2021, 04:01
Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте експрезидента страны Дональда Трампа.
Источник: АР
Детали: Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщал, что что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля.
Напомним: Трамп стал первым президентом в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев.
Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.
Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.