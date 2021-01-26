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Світу не варто розраховувати на порятунок від COVID у 2021 році – ВООЗ

Вівторок, 26 січня 2021, 09:24

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан попередив про ризик подальшого поширення нового коронавірусу навіть після масштабної вакцинації.

Джерело: Райан на віртуальній прес-конференції в понеділок, "Сіньхуа"

Деталі: Директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій не вважає, що світ повинен вважати знищення чи викорінення коронавірусу критерієм успіху.

Відповідаючи на запитання, чи стане COVID-19 ендемічним, Райан наголосив, що в найближчому майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі інфекції.

На думку Райана, країнам світу навряд чи варто розраховувати на позбавлення від вірусу у 2021 році.

Він нагадав, що в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу".

За словами Райана, "ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом".

Теми: коронавірусCovid-2019вакцинаціяздоров'ясвіт


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