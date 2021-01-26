Миру не стоит рассчитывать на избавление от COVID в 2021 году – ВОЗ
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил о риске дальнейшего распространения нового коронавируса даже после масштабной вакцинации.
Источник: Райан на виртуальной пресс-конференции в понедельник, "Синьхуа"
Детали: Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям не считает, что мир должен считать уничтожение или искоренение коронавируса критерием успеха.
Отвечая на вопрос, станет ли COVID-19 эндемичным, Райан подчеркнул, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.
По мнению Райана, странам мира вряд ли стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году.
Он напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете -- оспу".
По словам Райана, "мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом".