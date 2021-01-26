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Після призначення Татарова в ОП його оточення збагатилося активами Микитася – ЗМІ

Вівторок, 26 січня 2021, 11:35

Після призначення Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента, окремі активи його колишнього роботодавця – компанії "Укрбуд" і її експрезидента Максима Микитася – почали переписувати на оточення Татарова.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Після того, як у 2019 році Микитась опинився в СІЗО через справу "квартир Нацгвардії", було створено компанію "Дейрінг Капітал".

Фірма "прописана" у Києві, на Антоновича, 131, де у Татарова і членів його родини є нерухомість.

Одним з власників "Дейрінг Капіталу" став тесть Олега Татарова Олександр Павлушин. Фірма перехопила одну із забудов "Укрбуду" і прискорено зуміла оформити відповідні документи.

Партнеркою тестя Татарова по "Дейрінг Капіталу" є Людмила Міщенко. Вона також значиться співвласницею ще однієї компанії у тому ж будинку – "Кій-Плаза".

Її партнером у цій компанії записано киянина Валерія Міщенка.

У жовтні 2020-го Міщенко став власником 45% близької до ОП компанії "Еко-Буд-Трейд" – підрядника Подільсько-Воскресенського мосту, який отримав 7 мільярдів на будівництво моста.

Фірма виявилася "прокладкою" – отримувала комунальні кошти, частину лишала собі, а на решту шукала реальних підрядників.  

За інформацією журналістів, "Еко-буд-трейд" контролює Денис Комарницький – соратник колишнього київського мера Леоніда Черновецького, а нині так званий "смотрящий за Києвом" від ОП. 

Журналісти дізналися, що 45% "Еко-Буд-Трейд", записані раніше на підставну особу, могли належати Микитасю. 

Міщенко, якому дісталися активи ймовірно Микитася, заявив, що попередній власник і його представник не отримували прибутку і він "звільнив його від проблем".

Пряма мова Міщенка: "Оскільки він ніякого прибутку не отримував, тільки проблеми головні, я вважаю, що ми від цих головних проблем його звільнили".

Також Міщенко має шанси оформити контроль над ще одним активом Микитася – компанією "БК "Укрбудмонтаж".

Ця фірма за останні кілька років отримала близько 3 мільярдів гривень на роботи для "Енергоатому" та "Чорнобильської АЕС" і контролювалася дружиною Максима Микитася.

У 2019-му дружина Микитася зі співвласників компанії зникла, а навесні 2020-го Міщенко підписав з формальним власником "Укрбудмонтажу" договір, за яким надав позику під заставу компанії.

Журналісти припускають, що цей договір може стати приводом для передачі компанії.

Міщенко в розмові з журналістами відмовився пояснити яким саме чином дізнався про можливість увійти в компанії з орбіти Микитася, пославшись на "інсайдерську інформацію", але при цьому зазначив, що є самостійним і займається виключно власним бізнесом.

Водночас, його фірма зареєстрована у будівлі, де багато нерухомості належить Татарову, він володіє активами Микитася про які, ймовірно знало лише його найближче оточення – зокрема, колишні топ-менеджери "Укрбуду" і головний юрист компанії Татаров.

У 2019-му Татаров захищав у судах топ-менеджерів "Укрбуду", яких теж затримували у зв’язку зі справою квартир Нацгвардії. Суд відпустив їх під застави.

Нагадаємо:

  • У 2020 році Татаров отримав від НАБУ підозру у справі пов’язаній із кримінальним провадженням щодо квартир Нацгвардії.
  • У справу втрутилася Генпрокурорка Ірина Венедіктова, справу передали з НАБУ до СБУ, а прокурори 30 грудня минулого року відкликали з ВАКС клопотання про арешт Татарова. 

Теми: ТатаровМикитасьУкрбуд


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