После назначения Татарова в ОП его окружения обогатилось активами Микитася – СМИ

После назначения Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента, отдельные активы его бывшего работодателя - компании "Укрбуд" и ее экс-президента Максима Микитася - начали переписывать на окружение Татарова.

Источник: Bihus.Info

Детали: После того, как в 2019 году Микитась оказался в СИЗО из-за дела "квартир Нацгвардии", была создана компания "Дейринг Капитал".

Фирма "прописана" в Киеве, на Антоновича, 131, где у Татарова и членов его семьи есть недвижимость.

Одним из владельцев "Дейринг Капитала" стал тесть Татарова Александр Павлушин. Фирма перехватила одну из застроек "Укрбуда" и ускоренно сумела оформить соответствующие документы.

Партнершей тестя Татарова по "Дейринг Капитала" является Людмила Мищенко. Она также значится совладелицей еще одной компании в том же доме - "Кий-Плаза". Ее партнером в этой компании записано киевлянина Валерия Мищенко.

В октябре 2020-го Мищенко стал владельцем 45% близкой к ОП компании "Эко-Строй-Трейд" - подрядчика Подольско-Воскресенского моста, который получил 7 млрд грн на строительство моста.

Фирма оказалась "прокладкой" - получала коммунальные средства, часть оставляла себе, а на остальные искала реальных подрядчиков.

По информации журналистов, "Эко-строй-трейд" контролирует Денис Комарницкий - соратник бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий за Киевом" от ОП.

Журналисты узнали, что 45% "Эко-Строй-Трейд", записанные ранее на подставное лицо, могли принадлежать Микитасю.

Мищенко, которому достались активы вероятно Микитася, заявил, что предыдущий владелец и его представитель не получали прибыли и он "освободил его от проблем".

Прямая речь Мищенко: "Поскольку он никакой прибыли не получал, только проблемы головные, я считаю, что мы от этих головных проблем его уволили".

Также Мищенко имеет шансы оформить контроль над еще одним активом Микитася - компанией "БК "Укрбудмонтаж".

Эта фирма за последнии несколько лет получила около 3 миллиардов гривен на работы для "Энергоатома" и "Чернобыльской АЭС" и контролировалась женой Микитася.

В 2019-м жена Микитася из совладельцев компании исчезла, а весной 2020-го Мищенко подписал с формальным владельцем "Укрбудмонтажа" договор, по которому предоставил заем под залог компании.

Журналисты предполагают, что этот договор может стать поводом для передачи компании.

Мищенко в разговоре с журналистами отказался объяснить каким образом узнал о возможности войти в компании с орбиты Микитася, сославшись на "инсайдерскую информацию", но при этом отметил, что является самостоятельным и занимается исключительно собственным бизнесом.

В то же время, его фирма зарегистрирована в здании, где много недвижимости принадлежит Татарову, он владеет активами Микитася о которых, вероятно знало лишь его ближайшее окружение - в частности, бывшие топ-менеджеры "Укрбуда" и главный юрист компании Татаров.

В 2019-м Татаров защищал в судах топ-менеджеров "Укрбуда", которых тоже задерживали в связи с делом квартир Нацгвардии. Суд отпустил их под залога.

Напомним: