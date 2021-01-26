Лукашенко – новому держсекретареві Радбезу: часи непрості, хитати нас будуть

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіку "в подальшому будуть хитати і розгойдувати".

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство БелТА

Деталі: 26 cічня Лукашенко призначив начальника Генерального штабу Олександра Вольфовича на посаду державного секретаря Ради безпеки. Лукашенко похвалив Вольфовича за заходи на зовнішньому кордоні із захисту країни, особливо напередодні і після виборів. Він підкреслив, що держсекретар - це "фактично головний помічник президента по роботі з силовими структурами", попередивши, що "непростий час триватиме".

Пряма мова: "Знайте, що часи непрості. Хитати і розгойдувати нас будуть. Ви це бачите вже по Росії. Ми це знали і розуміли разом з керівництвом Росії ще в середині минулого року. Для нас і для них несподіванок тут ніяких немає. Проте ми повинні навчитися в цей важкий час протистояти і внутрішнім нашим противникам, і особливо зовнішнім".

Нагадаємо: Лукашенко не визнає відповідальність за те, що відбувається в Білорусі, де з серпня 2020 року тривають масові акції протесту проти фальсифікованих виборів, віддаючи перевагу заявам, що країну "розхитує Захід".