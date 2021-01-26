Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко – новому держсекретареві Радбезу: часи непрості, хитати нас будуть

Вівторок, 26 січня 2021, 10:38
Лукашенко – новому держсекретареві Радбезу: часи непрості, хитати нас будуть
БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіку "в подальшому будуть хитати і розгойдувати".

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство БелТА

Деталі: 26 cічня Лукашенко призначив начальника Генерального штабу Олександра Вольфовича на посаду державного секретаря Ради безпеки. Лукашенко похвалив Вольфовича за заходи на зовнішньому кордоні із захисту країни, особливо напередодні і після виборів. Він підкреслив, що держсекретар - це "фактично головний помічник президента по роботі з силовими структурами", попередивши, що "непростий час триватиме".

Пряма мова: "Знайте, що часи непрості. Хитати і розгойдувати нас будуть. Ви це бачите вже по Росії. Ми це знали і розуміли разом з керівництвом Росії ще в середині минулого року. Для нас і для них несподіванок тут ніяких немає. Проте ми повинні навчитися в цей важкий час протистояти і внутрішнім нашим противникам, і особливо зовнішнім".

Нагадаємо: Лукашенко не визнає відповідальність за те, що відбувається в Білорусі, де з серпня 2020 року тривають масові акції протесту проти фальсифікованих виборів, віддаючи перевагу заявам, що країну "розхитує Захід".

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: