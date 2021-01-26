Лукашенко – новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать нас будут

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республику "в дальнейшем будут шатать и раскачивать".

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство БелТА

Детали: 26 января Лукашенко назначил начальника Генерального штаба Александра Вольфовича на пост государственного секретаря Совета безопасности. Лукашенко похвалил Вольфовича за мероприятия на внешней границе по защите страны, особенно накануне и после выборов. Он подчеркнул, что госсекретарь - это "фактически главный помощник президента по работе с силовыми структурами", предупредив, что "непростое время продолжится".

Прямая речь: "Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним".

Напомним: Лукашенко не признает ответственность за происходящее в Беларуси, где с августа 2020 года проходят массовые акции протеста против фальсифицированных выборов, предпочитая заявлять, что страну "расшатывает Запад".