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Зеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Вівторок, 26 січня 2021, 11:30
Зеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, то за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 19,8% серед тих, хто визначився з вибором, за колишнього главу держави Петра Порошенка - 15,7%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Якщо брати усіх опитаних, то за Зеленського віддали б свої голоси 13,4% українців за Порошенка - 10,6%.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (відповідно, 8% і 11,8%), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7,5%) і Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

 

У розрізі регіонів голоси респондентів, які збираються йти на "вибори" і визначилися, розподілилися наступним чином:

 

Опитування проводилося упродовж 22 січня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенкорейтингопитуваннявибори
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