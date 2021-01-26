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Зеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг

Вторник, 26 января 2021, 12:30

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 19,8% среди тех, кто определился с выбором, за бывшего главу государства Петра Порошенко - 15,7%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Если брать всех опрошенных, то за Зеленского отдали бы свои голоса 13,4% украинцев, за Порошенко - 10,6%.

Далее следуют Юлия Тимошенко (соответственно 8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5%) и Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

 

В разрезе регионов голоса респондентов, которые собираются идти на "выборы" и определились, распределились следующим образом:

 

Опрос проводился в течение 22 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонов. Опрошены 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкорейтингопросвиборы


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