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Порошенко все ще поступається Зеленському у другому турі, але відрив меншає – опитування

Вівторок, 26 січня 2021, 12:12
Порошенко все ще поступається Зеленському у другому турі, але відрив меншає – опитування

Якби другий тур виборів президента України відбувався найближчим часом, то у парі "Володимир Зеленський – Петро Порошенко", виграв би Зеленський, але відрив між кандидатами - 10%, а не майже 50%, як це було навесні 2019 року.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Соціологи змоделювали дві пари другого туру: чинний президент Володимир Зеленський і його попередник та опонент Петро Порошенко та Порошенко і представник "ОПЗЖ" Юрій Бойко.

У парі "Зеленський-Порошенко" 30,6% серед усіх респондентів підтримали б Зеленського, а за Порошенка віддали б свій голос 24,9% респондентів. 

Водночас, у перерахунку до тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% – Порошенка.

Відзначається, що різниця між кандидатами перевищує похибку, тому в такій парі станом на кінець січня набирає більше Зеленський.

Відзначимо, що під час голосування у 2019 році Зеленський здобув перемогу у другому турі виборів президента України, обігнавши Порошенка на майже 50%. Зеленського підтримали - 73% виборців, Порошенка - 24,5%.

У парі "Бойко-Порошенко" 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Бойка, а 30,1% – за Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Бойка, 47% – Порошенка.

Різниця між цими кандидатами – в межах похибки, тому формально за результатами опитування вони мають приблизно однакову підтримку.

 
 

Опитування проводилося упродовж 22 січня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонів.

Було опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах країни, крім територій, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкоопитуваннявиборипрезидент
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