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Порошенко все еще уступает Зеленскому во втором туре, но отрыв стал меньше – опрос

Вторник, 26 января 2021, 12:12
Порошенко все еще уступает Зеленскому во втором туре, но отрыв стал меньше – опрос

Если бы второй тур выборов президента Украины проходил в ближайшее время, то в паре "Владимир Зеленский - Петр Порошенко", выиграл бы Зеленский, но разрыв между кандидатами - 10%, а не почти 50%, как это было весной 2019 года.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Социологи смоделировали две пары второго тура: действующий президент Владимир Зеленский и его предшественник и оппонент Петр Порошенко и Порошенко и представитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

В паре "Зеленский-Порошенко" 30,6% всех респондентов поддержали бы Зеленского, а за Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов.

В то же время, в пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% - Порошенко.

Отмечается, что разница между кандидатами превышает погрешность, поэтому в такой паре состоянию на конец января набирает больше Зеленский.

Отметим, что во время голосования в 2019 году Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины, обогнав Порошенко почти 50%. Зеленского поддержали - 73% избирателей, Порошенко - 24,5%.

В паре "Бойко-Порошенко" 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% - за Порошенко. Среди тех, кто определился с выбором, 53% голосуют за Бойко, 47% - Порошенко.

Разница между этими кандидатами - в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.

 
 

Опрос проводился в течение 22 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонов.

Было опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах страны, кроме территорий, временно не контролируемых властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПорошенкоопросвиборыпрезидент
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