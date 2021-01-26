МОН зобов’язали переглянути підручники з історії через позов Портнова

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов ексзаступника керівника адміністрації президента Януковича Андрія Портнова і зобов'язав Міністерство освіти переглянути підручник з історії щодо висвітлення подій Революції Гідності.

Джерело: Портнов у Telegram, рішення суду від 21 січня

Пряма мова Портнова: "Адміністративний суд виніс рішення за моїм позовом у судовому процесі, що тягнувся майже рік. Суд зобов'язав Міністерство освіти і науки переглянути дитячі підручники історії 5-11 класів, в яких попередній політичний режим намагався героїзувати і міфологізувати низку державних злочинців і учасників масових заворушень 2013-2014 рр".

Дослівно з рішення суду: "Адміністративний позов ОСОБА_1… (Портнов – ред.) до Міністерства освіти і науки України… – задовольнити. Визнати протиправною бездіяльність МОН…

Зобов’язати Міністерство освіти і науки України забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках".

Деталі: Також суду постановив стягнути за рахунок бюджетних асигнувань МОН на користь Портнова 1 681, 60 грн – як понесені ним судові витрати.

Згідно з матеріалами суду, Портнов спершу звертався до МОН з проханням перевірити 8 підручників для 5 та 11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках.

А також переглянути інші підручники, посібники і навчальні програми, які затверджені або рекомендовані для використання у навчальному процесі Міністерством освіти і науки і які містять опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції Гідності "на предмет подання повної, достовірної та об`єктивної інформації".

Але МОН відповів, що під час конкурсного відбору проєктів підручників, їх перевіряли експерти, а обґрунтованість експертних висновків розглядала конкурсна комісія.

Після цього Портнов звернувся до суду.

У позові він заявляв, що у підручниках виклад нової історії з 2013 року (Розділ Революція Гідності) містить "ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у період 2013-2014 років, маніпулювання фактами та оцінками подій цього періоду".