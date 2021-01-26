Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова

Вторник, 26 января 2021, 14:20
МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова
Фото: Издательство "Генеза"

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-заместителя руководителя администрации президента Януковича Андрея Портнова и обязал Министерство образования пересмотреть учебник по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.

Источник: Портнов в Telegram, решение суда от 21 января

Прямая речь Портнова: "Административный суд вынес решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 гг".

Дословно из решения суда: "Административный иск ЛИЦА_1 ... (Портнов – ред.) к Министерству образования и науки Украины… – удовлетворить. Признать противоправной бездеятельность МОН...

Обязать Министерство образования и науки Украины обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в 2018 и 2019 годах".

Детали: Также суд постановил взыскать за счет бюджетных ассигнований МОН в пользу Портнова 1681,60 грн – как понесенные им судебные расходы.

Согласно материалам суда, Портнов сначала обращался в МОН с просьбой проверить 8 учебников для 5 и 11 классов по истории Украины, вышедших в 2018-19 годах.

А также пересмотреть другие учебники, пособия и учебные программы, утвержденные или рекомендованные для использования в учебном процессе Министерством образования и науки и содержащие описание событий 2013-2014 годов, в частности Революции Достоинства "на предмет представления полной, достоверной и объективной информации".

Но МОН ответил, что во время конкурсного отбора проектов учебников, их проверяли эксперты, а обоснованность экспертных заключений рассматривала конкурсная комиссия.

После этого Портнов обратился в суд.

В иске он заявлял, что в учебниках изложение новой истории с 2013 года (Раздел Революция Достоинства) содержит "признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПортновисторияМайданМинобразования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Портнов
Сын Портнова выехал из Украины по поддельным документам - СМИ
Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"
Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"
Последние новости
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
Все новости...
Реклама: