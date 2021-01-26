МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-заместителя руководителя администрации президента Януковича Андрея Портнова и обязал Министерство образования пересмотреть учебник по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.

Источник: Портнов в Telegram, решение суда от 21 января

Прямая речь Портнова: "Административный суд вынес решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 гг".

Дословно из решения суда: "Административный иск ЛИЦА_1 ... (Портнов – ред.) к Министерству образования и науки Украины… – удовлетворить. Признать противоправной бездеятельность МОН...

Обязать Министерство образования и науки Украины обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в 2018 и 2019 годах".

Детали: Также суд постановил взыскать за счет бюджетных ассигнований МОН в пользу Портнова 1681,60 грн – как понесенные им судебные расходы.

Согласно материалам суда, Портнов сначала обращался в МОН с просьбой проверить 8 учебников для 5 и 11 классов по истории Украины, вышедших в 2018-19 годах.

А также пересмотреть другие учебники, пособия и учебные программы, утвержденные или рекомендованные для использования в учебном процессе Министерством образования и науки и содержащие описание событий 2013-2014 годов, в частности Революции Достоинства "на предмет представления полной, достоверной и объективной информации".

Но МОН ответил, что во время конкурсного отбора проектов учебников, их проверяли эксперты, а обоснованность экспертных заключений рассматривала конкурсная комиссия.

После этого Портнов обратился в суд.

В иске он заявлял, что в учебниках изложение новой истории с 2013 года (Раздел Революция Достоинства) содержит "признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода".