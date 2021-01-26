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Байден і Путін у першій розмові обговорили Україну й Навального, описали розмову по-різному

Вівторок, 26 січня 2021, 20:40
Байден і Путін у першій розмові обговорили Україну й Навального, описали розмову по-різному

Президент США Джо Байден у вівторок вперше з моменту вступу на посаду розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Reuters з посиланням на прессекретаря Білого дому Дженніфер Псакі, сайт Кремля

Деталі: Псакі оголосила про телефонну розмову між двома лідерами на своєму щоденному брифінгу.  Повідомляється, що президент США висловив стурбованість з приводу дій Росії, включаючи поводження з ув'язненим критиком Кремля Олексієм Навальним.

Вона сказала, що серед тем були пропозиції Байдена про продовження нового договору СНО з Росією на п'ять років і рішуча підтримка суверенітету України США перед обличчям триваючої російської агресії.

А ось на сайті Кремля інформація про розмову відрізняється.

Там кажуть, що співрозмовники "висловили задоволення" у зв'язку з обміном нотами про продовження Договору СНО-3, а також обговорили ряд питань.  На російському сайті не згадують про Навального.

Дослівно Кремль: "Серед міжнародних тем порушувалися односторонній вихід США з Договору з відкритого неба, проблематика збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, внутрішньоукраїнське врегулювання, а також російська ініціатива про проведення саміту постійних членів Радбезу ООН.

В цілому бесіда лідерів Росії й США носила діловий і відвертий характер. Домовлено про підтримку контактів".

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаСШАРосіяНавальний
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