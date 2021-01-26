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Байден и Путин в своем первом разговоре обсудили Украину и Навального

Вторник, 26 января 2021, 21:40

Президент США Джо Байден во вторник впервые с момента вступления в должность разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сайт Кремля

Детали: Псаки объявила о телефонном разговоре между двумя лидерами на своем ежедневном брифинге. Сообщается, что президент США выразил обеспокоенность по поводу действий России, включая обращение с заключенным в тюрьму критиком Кремля Алексеем Навальным.

Она сказала, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на пять лет и решительная поддержка суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии.

А вот на сайте Кремля информация о разговоре отличается.

Там говорят, что собеседники "выразили удовлетворение" в связи с обменом нотами о продлении Договора СНВ-3, а также обсудили ряд вопросов. На российском сайте не вспоминают о Навальном.

Дословно: "Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В целом, беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов".

Темы: УкраинаСШАРосcияНавальный


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