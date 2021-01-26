Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольству Угорщини надіслали погрози перед приїздом Сійярто до Києва

Вівторок, 26 січня 2021, 21:37
Посольству Угорщини надіслали погрози перед приїздом Сійярто до Києва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на пошту посольства Угорщини невідомі надіслали погрози та підписалися як "патріоті Украині".

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "патріоті Украині" (мова оригіналу)

Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити".

Деталі: У так званому зверненні йдеться, що нібито українські патріоти у разі приїзду Сіярто "почнуть діяти вкрай жорстко", оскільки (дослівно) "втомилися дивитись, як Угорщина намагаеться відібрати наші землі".

 

Нагадаємо:

  • Сійярто приїде до Києва 27 січня. Це - буде суто політичний візит, ніяких засідань двосторонніх органів під нього не заплановано.
  • ЄвроПравда раніше повідомляла, що ініціатором переговорів стала Угорщина, втім, запрошення до зустрічі у Києві надійшло від української сторони.
  • Як відомо, нове загострення у відносинах почалося після серії обшуків, проведених СБУ на Закарпатті, та повідомлень про кримінальні провадження проти посадовців-угорців.
  • Лідер товариства угорської культури Василь Брензович, що став одним із фігурантів розслідувань, на початку грудня залишив Україну. Криза додатково загострилася після некоректних заяв представників угорської партії влади про ситуацію в Україні.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МЗСУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: