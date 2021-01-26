Посольству Угорщини надіслали погрози перед приїздом Сійярто до Києва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на пошту посольства Угорщини невідомі надіслали погрози та підписалися як "патріоті Украині".

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "патріоті Украині" (мова оригіналу)

Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити".

Деталі: У так званому зверненні йдеться, що нібито українські патріоти у разі приїзду Сіярто "почнуть діяти вкрай жорстко", оскільки (дослівно) "втомилися дивитись, як Угорщина намагаеться відібрати наші землі".

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