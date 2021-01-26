Посольству Угорщини надіслали погрози перед приїздом Сійярто до Києва
Вівторок, 26 січня 2021, 22:37
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на пошту посольства Угорщини невідомі надіслали погрози та підписалися як "патріоті Украині".
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова Кулеби: "Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "патріоті Украині" (мова оригіналу)
Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити".
Деталі: У так званому зверненні йдеться, що нібито українські патріоти у разі приїзду Сіярто "почнуть діяти вкрай жорстко", оскільки (дослівно) "втомилися дивитись, як Угорщина намагаеться відібрати наші землі".
Нагадаємо:
- Сійярто приїде до Києва 27 січня. Це - буде суто політичний візит, ніяких засідань двосторонніх органів під нього не заплановано.
- ЄвроПравда раніше повідомляла, що ініціатором переговорів стала Угорщина, втім, запрошення до зустрічі у Києві надійшло від української сторони.
- Як відомо, нове загострення у відносинах почалося після серії обшуків, проведених СБУ на Закарпатті, та повідомлень про кримінальні провадження проти посадовців-угорців.
- Лідер товариства угорської культури Василь Брензович, що став одним із фігурантів розслідувань, на початку грудня залишив Україну. Криза додатково загострилася після некоректних заяв представників угорської партії влади про ситуацію в Україні.
Українська правда