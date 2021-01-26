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Посольству Венгрии прислали угрозы перед приездом Сийярто в Киев

Вторник, 26 января 2021, 21:37
Посольству Венгрии прислали угрозы перед приездом Сийярто в Киев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на почту посольства Венгрии неизвестные прислали угрозы и подписались как "Патриот Украина".

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто.  На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала)

Правоохранители уже работают.  Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить".

Детали: В так называемом обращении говорится, что якобы украинские патриоты в случае приезда Сиярто "начнут действовать крайне жестко", поскольку "устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли".

 

Напомним:

  • Сийярто приедет в Киев 27 января. Это - будет чисто политический визит, никаких заседаний двусторонних органов под него не запланировано.
  • ЕвроПравда ранее сообщала, что инициатором переговоров стала Венгрия, впрочем, приглашение о встрече в Киеве поступило от украинской стороны.
  • Как известно, новое обострение в отношениях началось после серии обысков, проведенных СБУ на Закарпатье, и сообщений об уголовных производствах против чиновников-венгров.
  • Лидер общества венгерской культуры Василий Брензович, ставший одним из фигурантов расследований, в начале декабря покинул Украину. Кризис дополнительно обострился после некорректных заявлений представителей венгерской партии власти о ситуации в Украине.

Украинская правда

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Темы: МИДВенгрия
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