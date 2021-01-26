Посольству Венгрии прислали угрозы перед приездом Сийярто в Киев
Вторник, 26 января 2021, 22:37
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на почту посольства Венгрии неизвестные прислали угрозы и подписались как "Патриот Украина".
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы: "Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала)
Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить".
Детали: В так называемом обращении говорится, что якобы украинские патриоты в случае приезда Сиярто "начнут действовать крайне жестко", поскольку "устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли".
Напомним:
- Сийярто приедет в Киев 27 января. Это - будет чисто политический визит, никаких заседаний двусторонних органов под него не запланировано.
- ЕвроПравда ранее сообщала, что инициатором переговоров стала Венгрия, впрочем, приглашение о встрече в Киеве поступило от украинской стороны.
- Как известно, новое обострение в отношениях началось после серии обысков, проведенных СБУ на Закарпатье, и сообщений об уголовных производствах против чиновников-венгров.
- Лидер общества венгерской культуры Василий Брензович, ставший одним из фигурантов расследований, в начале декабря покинул Украину. Кризис дополнительно обострился после некорректных заявлений представителей венгерской партии власти о ситуации в Украине.
Украинская правда