Посольству Венгрии прислали угрозы перед приездом Сийярто в Киев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на почту посольства Венгрии неизвестные прислали угрозы и подписались как "Патриот Украина".

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала)

Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить".

Детали: В так называемом обращении говорится, что якобы украинские патриоты в случае приезда Сиярто "начнут действовать крайне жестко", поскольку "устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли".

Напомним: