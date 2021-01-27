У міськраді на Харківщині побилися депутати

В Ізюмській міській раді під час чергової сесії побились депутати з різних політичних сил.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Учасниками конфлікту стали депутати Денис Штейман від"Опозиційної платформи – За життя" та Анатолій Жидков з "Нових облич".

Відзначається, що Штейман не погоджувався із міським головою Валерієм Марченком з перших хвилин сесії й час від часу кричав.

Марченко у свою чергу щоразу заспокоював депутата.

На третю годину перепалок депутати зчепились. Жидков вдарив Штеймана в обличчя, а інші обранці разом із мером почали рознімати депутатів. Втрутилась також і поліція.

Увесь конфлікт можна було побачити під час трансляції сесії. Навіть після перерви Штейман порушував тишу та сварився з депутатками, які робили йому зауваження.

За інформацією речниці поліції області Оксани Калмикової, після бійки до місцевого відділку надійшло дві заяви. Наразі правоохоронці вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.