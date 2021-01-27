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В горсовете на Харьковщине подрались депутаты

Среда, 27 января 2021, 00:27

В Изюмском городском совете во время очередной сессии подрались депутаты из разных политических сил.

Источник: "Суспiльне"

Детали: Участниками конфликта стали депутаты Денис Штейман от "Оппозиционного платформы – За жизнь" и Анатолий Жидков с "Новых лиц".

Отмечается, что Штейман не соглашался с городским головой Валерием Марченко с первых минут сессии и время от времени кричал.

Марченко в свою очередь каждый раз успокаивал депутата.

К трем часам перепалок депутаты сцепились. Жидков ударил Штеймана в лицо, а другие избранники вместе с мэром начали разнимать депутатов. Вмешалась также и полиция.

Весь конфликт можно было увидеть во время трансляции сессии. Даже после перерыва Штейман нарушал тишину и ссорился с депутатками, которые делали ему замечания.

По информации пресс-секретаря полиции области Оксаны Калмыковой, после драки в местный участок поступило два заявления. Сейчас правоохранители решают, открывать ли уголовное производство.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьместная власть


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