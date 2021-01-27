Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной

Среда, 27 января 2021, 03:58

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале – 6,86 грн за кубометр. Эта цена ниже, чем 6,99 грн, что ранее утвердил Кабмин.

Источник: "Нафтогаз" в facebook

Дословно: "В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки".

Детали: В компании отметили, что в целом обслуживают около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств.

Несмотря на то, что правительство вмешалось в формирование цены на голубое топливо, в "Нафтогаз" утверждают, что "открытый рынок газа продолжает работать".

Что предшествовало: Уже 10 компаний обнародовали свои цены для бытовых потребителей на февраль - согласно решению правительства, она не должна превышать 6,99 грн за кубометр.

Читать также: "Продавать газ по 6,99 - это не в ущерб". Юрий Витренко о маржу Фирташа, веерные отключения и социальные тарифы

Напомним:

  • Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.
  • Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.
  • Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.
  • Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.
  • Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

Украинская правда
Темы: газНефтегаз


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден и Путин в своем первом разговоре обсудили Украину и Навального

Новости 26 января: закон о референдуме, свежие политические рейтинги

Боевики ранили украинского военного, его состояние тяжелое

МОН отреагировало на скандальные заявления в Драгоманова

МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова

Голосование в интернете: Рада поддержала закон Зеленского о референдуме

Все новости...
газ
Газзбуты начали обнародовать февральские тарифы на газ
Сниженные платежки за газ придут только в марте - Витренко
Витренко о приставке "и.о." Очень сильно ограничивает
Последние новости
03:58
"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной
03:13
В понедельник на Донбассе наблюдатели насчитали более сотни нарушений
02:31
Полиция установила личности погибших в харьковской пожара
01:49
Сенат отказался признать процесс импичмента Трампа неконституционным
01:06
Военные будут находиться в Вашингтоне до марта – СМИ
00:27
ВидеоВ горсовете на Харьковщине подрались депутаты
23:52
ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55%
23:04
Зеленский о законе о референдуме: Власть будет вынуждена прислушиваться к народу
22:37
Посольству Венгрии прислали угрозы перед приездом Сийярто в Киев
22:14
Кулеба перед визитом Сийярто: не надо думать, что в Киеве можно диктовать условия
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!