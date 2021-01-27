"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной
Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале – 6,86 грн за кубометр. Эта цена ниже, чем 6,99 грн, что ранее утвердил Кабмин.
Источник: "Нафтогаз" в facebook
Дословно: "В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки".
Детали: В компании отметили, что в целом обслуживают около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств.
Несмотря на то, что правительство вмешалось в формирование цены на голубое топливо, в "Нафтогаз" утверждают, что "открытый рынок газа продолжает работать".
Что предшествовало: Уже 10 компаний обнародовали свои цены для бытовых потребителей на февраль - согласно решению правительства, она не должна превышать 6,99 грн за кубометр.
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Напомним:
- Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.
- Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.
- Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.
- Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.
- Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.