"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале – 6,86 грн за кубометр. Эта цена ниже, чем 6,99 грн, что ранее утвердил Кабмин.

Источник: "Нафтогаз" в facebook

Дословно: "В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки".

Детали: В компании отметили, что в целом обслуживают около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств.

Несмотря на то, что правительство вмешалось в формирование цены на голубое топливо, в "Нафтогаз" утверждают, что "открытый рынок газа продолжает работать".

Что предшествовало: Уже 10 компаний обнародовали свои цены для бытовых потребителей на февраль - согласно решению правительства, она не должна превышать 6,99 грн за кубометр.

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Напомним: