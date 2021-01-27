Проєкт рішення ПАРЄ пропонує відмовитися від санкції щодо Росії
Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проєкт рішення про підтвердження повноважень російської делегації без жодних обмежень.
Документ, підготовлений ексголовою комітету, австрійським депутатом Штафаном Шеннахом, був поширений у асамблеї у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".
Проєкт пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію. Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.
Крім того, ПАРЄ засуджує авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; пожорсткішання норм, що підривають свободі зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо. Окремий блок звинувачень присвячений не розслідуваному отруєнню Алексєя Навального та придушенню останніх протестів.
Втім, попри жорстку критику, проєкт пропонує не накладати на РФ жодних санкції у ПАРЄ, пояснюючи це "прагненням до діалогу".
У середу члени ПАРЄ можуть подати свої зауваження до даного проєкту. Голосування за документ відбудеться у четвер вранці.
Як повідомлялося, на початку сесії українська делегація оскаржила повноваження росіян у асамблеї.
Детальніше про це у публікаціїї Що відбувається у ПАРЄ: реалістично про битву України за нові санкції проти РФ