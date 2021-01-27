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Проєкт рішення ПАРЄ пропонує відмовитися від санкції щодо Росії

Середа, 27 січня 2021, 08:31

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проєкт рішення про підтвердження повноважень російської делегації без жодних обмежень.

Документ, підготовлений ексголовою комітету, австрійським депутатом Штафаном Шеннахом, був поширений у асамблеї у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію. Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.

Крім того, ПАРЄ засуджує авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; пожорсткішання норм, що підривають свободі зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо. Окремий блок звинувачень присвячений не розслідуваному отруєнню Алексєя Навального та придушенню останніх протестів.

Втім, попри жорстку критику, проєкт пропонує не накладати на РФ жодних санкції у ПАРЄ, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

У середу члени ПАРЄ можуть подати свої зауваження до даного проєкту. Голосування за документ відбудеться у четвер вранці.

Як повідомлялося, на початку сесії українська делегація оскаржила повноваження росіян у асамблеї.

Детальніше про це у публікаціїї Що відбувається у ПАРЄ: реалістично про битву України за нові санкції проти РФ

Теми: санкціїПАРЄРосія


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