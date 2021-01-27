Проект решения ПАСЕ предлагает отказаться от санкции в отношении России

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений.

Документ, подготовленный экс-главой комитета, австрийским депутатом Штафаном Шеннахом, был распространен в Ассамблее во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

Проект предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы, и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. В частности, документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту России рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма и тому подобное.

Кроме того, ПАСЕ осуждает авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточение норм, подрывающих свободе собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное. Отдельный блок обвинений посвящен не расследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.

Несмотря на жесткую критику, проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".

В среду члены ПАСЕ могут подать свои замечания к данному проекту. Голосование за документ состоится в четверг утром.

Как сообщалось, в начале сессии украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ассамблее.

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