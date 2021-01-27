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Україна та Угорщина домовилися про переговори щодо освіти

Середа, 27 січня 2021, 12:34

Україна та Угорщина під час візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Києва домовились про переговори для вирішення суперечки щодо освіти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про домовленості розповів на пресконференції у Києві Петер Сійярто.

"Я звернувся до пана міністра, щоб ми розпочали спільну роботу над законом про мову, який викликав напруження у наших відносинах. Ми також хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту", - сказав Сійярто.

Дмитро Кулеба підтвердив заплановане засідання робочої групи щодо освітнього питання.

"Ми домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання робочої групи з питань освіти, а також буде проведений онлайн бізнес-форум", - заявив Кулеба.

За словами Сійярто, якщо ці консультації будуть успішними, "ми зможемо виключити багато факторів непевності". "Якщо ми знайдемо вирішення з цього питання, наші стосунки просунуться вперед", - сказав Сійярто.

Угорський міністр також розповів, що "у широкому сенсі" обговорив із Кулебою закон про мову.

"Я вважаю, що треба розглядати разом закони про мову та про освіту. Я попросив мністра, щоби вони вели з нацменшинами консультаціі по суті", - зазначив глава угорського МЗС

Нагадаємо, раніше експерти рекомендували Україні шлях, який дозволить досягти компромісу з Угорщиною без змін до освітнього закону.

Читайте також про чергове загострення відносин між країнами після обшуків СБУ: Російський слід проблем на Закарпатті: хто роздмухує конфлікт між Україною та Угорщиною. 

Теми: УгорщинаосвітаУкраїна


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