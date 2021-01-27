Украина и Венгрия во время визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Киев договорились о переговорах для разрешения спора относительно языка и образования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О договоренности рассказал на пресс-конференции в Киеве Петер Сийярто.

"Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия насчет того, каким образом нужно воплощать закон об образовании", - сказал Сийярто.

Дмитрий Кулеба подтвердил запланированное заседание рабочей группы по вопросам образования.

"Мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн бизнес-форум", - заявил Кулеба.

По словам Сийярто, если эти консультации будут успешными, "мы сможем исключить многие факторы неопределенности". "Если мы найдем решение по этому вопросу, наши отношения продвинутся вперед", - сказал Сийярто.