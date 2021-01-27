Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина и Венгрия договорились о переговорах о языке и образовании

Среда, 27 января 2021, 12:34

Украина и Венгрия во время визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Киев договорились о переговорах для разрешения спора относительно языка и образования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О договоренности рассказал на пресс-конференции в Киеве Петер Сийярто.

"Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия насчет того, каким образом нужно воплощать закон об образовании", - сказал Сийярто.

Дмитрий Кулеба подтвердил запланированное заседание рабочей группы по вопросам образования.

"Мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн бизнес-форум", - заявил Кулеба.

По словам Сийярто, если эти консультации будут успешными, "мы сможем исключить многие факторы неопределенности". "Если мы найдем решение по этому вопросу, наши отношения продвинутся вперед", - сказал Сийярто.

Темы: ВенгрияязыкобразованиеУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Батькивщина" инициирует референдумы по пяти вопросам – Тимошенко

"Дворец Путина": ФСБ связала бесполетную зону в районе Геленджика с НАТО

Относительно Порошенко и Байдена открыли 2 новых дела в Украине – адвокат

В ОП оценили разговор Байдена и Путина

Проект решения ПАСЕ предлагает отказаться от санкции в отношении России

"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной

Все новости...
Венгрия
Сийярто рассказал в Киеве, почему Венгрия покупает вакцину в России
Кулеба не верит в сепаратизм венгров Закарпатья
Посольству Венгрии прислали угрозы перед приездом Сийярто в Киев
Последние новости
13:20
6,99 гривень и ниже: поставщики газа установили цены на февраль
13:03
Сийярто рассказал в Киеве, почему Венгрия покупает вакцину в России
13:00
В России в полусотне городов запланировали акции в поддержку Навального
12:57
Прибыль Приватбанка сократился более чем на 7 миллиардов в прошлом году
12:52
В этом году планируют призвать 32 тысячи срочников
12:49
За Витренко на пост министра энергетики будут голосовать в четверг – слуга народа
12:34
Украина и Венгрия договорились о переговорах об образовании
12:25
В Киеве за сутки добавилось 437 больных коронавирусом. Умерли 16 человек
12:24
В Украину идет снег и морозец
12:16
Кулеба не верит в сепаратизм венгров Закарпатья
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!