Зеленський відкрив інсталяцію пам’яті жертв Голокосту

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті інсталяції "Погляд у минуле" у Києві з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Ми повинні пам’ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого ставлення до людства, до народу, до традицій просто неможливо. Тому пам’ятаємо й помічаємо. Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту".

Фото ОП

Деталі: У Facebook Зеленський зазначив, що наразі навколо дуже багато так званої гібридної інформації, тому треба "робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост і для поширення правди". За словами президента, це потрібно для того, щоб подібні злочини ніколи не повторились.

Зеленський заявив, що інсталяція, відкрита на проспекті Перемоги, дає можливість зазирнути в жахливе минуле, яке не маємо права забути.

Фото ОП

Інсталяція "Погляд у минуле" – це стилізоване дерево та необроблені камені-валуни, на яких розміщуватимуться світлини часів німецької окупації Києва у 1941-1943 роках, зроблені німецьким військовим фотографом.

Наприкінці вересня 1941 року він зробив в українській столиці 29 фотографій, серед яких 13 – у Бабиному Яру. Ці фотографії – єдина документація Бабиного Яру в перші дні після масових розстрілів.

Дерево зі зламаними гілками символізує перерване життя. Саме такі дерева без гілок встановлюють як традиційні єврейські надгробки – мацеви.

Авторка інсталяції – українська художниця й архітекторка Анна Камишан, чиї родичі були серед 1,5 млн євреїв, які загинули під час Голокосту в Україні.

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