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Зеленський відкрив інсталяцію пам’яті жертв Голокосту

Середа, 27 січня 2021, 13:46
Фото ОП

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті інсталяції "Погляд у минуле" у Києві з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Ми повинні пам’ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого ставлення до людства, до народу, до традицій просто неможливо. Тому пам’ятаємо й помічаємо. Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту". 

 
Фото ОП

Деталі: У Facebook Зеленський зазначив, що наразі навколо дуже багато так званої гібридної інформації, тому треба "робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост і для поширення правди". За словами президента, це потрібно для того, щоб подібні злочини ніколи не повторились. 

Зеленський заявив, що інсталяція, відкрита на проспекті Перемоги, дає можливість зазирнути в жахливе минуле, яке не маємо права забути.

 
Фото ОП

Інсталяція "Погляд у минуле" – це стилізоване дерево та необроблені камені-валуни, на яких розміщуватимуться світлини часів німецької окупації Києва у 1941-1943 роках, зроблені німецьким військовим фотографом.

Наприкінці вересня 1941 року він зробив в українській столиці 29 фотографій, серед яких 13 – у Бабиному Яру. Ці фотографії – єдина документація Бабиного Яру в перші дні після масових розстрілів.

Дерево зі зламаними гілками символізує перерване життя. Саме такі дерева без гілок встановлюють як традиційні єврейські надгробки – мацеви.

Авторка інсталяції – українська художниця й архітекторка Анна Камишан, чиї родичі були серед 1,5 млн євреїв, які загинули під час Голокосту в Україні.

Передісторія:

  • Нацисти вбили 6 млн євреїв, з них 1,5 млн – в Україні, зокрема в Бабиному Яру.
  • 27 січня 1945 року бійці 1-го Українського фронту почали звільнення концтабору Аушвіц у Польщі.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКиївєвреїісторія


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