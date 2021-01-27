Зеленский открыл инсталляцию памяти жертв Холокоста

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии инсталляции "Взгляд в прошлое" в Киеве по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Источник: Офис президента, Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста".

Фото ОП

Детали: В Facebook Зеленский отметил, что сейчас вокруг очень много так называемой гибридной информации, поэтому надо "делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте и для распространения правды". По словам президента, это нужно для того, чтобы подобные преступления никогда не повторились.

Зеленский заявил, что инсталляция, открытая на проспекте Победы, дает возможность заглянуть в ужасное прошлое, которое не имеем права забыть.

Фото ОП

Инсталляция "Взгляд в прошлое" – это стилизованное дерево и необработанные камни-валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах, сделанные немецким военным фотографом.

Конце сентября 1941 года он сделал в украинской столице 29 фотографий, среди которых тринадцать – в Бабьем Яру. Эти фотографии – единственная документация Бабьего Яра в первые дни после массовых расстрелов.

Дерево со сломанными ветвями символизирует прерванную жизнь. Именно такие деревья без ветвей устанавливают как традиционные еврейские надгробия – мацевы.

Автор инсталляции – украинская художница и архитектор Анна Камишан, чьи родственники были среди 1,5 млн евреев, погибших во время Холокоста в Украине.

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