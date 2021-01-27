Матір побитого у Парижі українця підозрюють у торгівлі людьми, а підліток "відомий поліції" - ЗМІ

Український підліток, якого 15 січня жорстоко побили в Парижі, "був відомий французькій поліції", а його мати фігурує у справі про торгівлю людьми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть провідні французькі ЗМІ.

Видання Le Figaro, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, повідомило, що слідчі перевіряють інформацію про зв’язок 15-річного Юрія з бандою з району Богренель під назвою "RD4", яка раніше напала на іншу, що діє у місті Ванв, недалеко від Парижа.

Поліція не виключає, що побиття могло бути помстою за той напад. Правоохоронці виявили, що його псевдонім в Instagram включає ініціали "4fp", що може бути посиланням на назву банди.

Крім того, видання пише, що Юрій "був відомий поліції за акти насильства". Жодного з підозрюваних у побитті поки не затримали. Також вивчають його стосунки з деякими членами футбольного клубу в Булоні, де він займався.

Родина підлітка розповідає, що Юрій почувається краще і розчулений підтримкою багатьох відомих людей. 26 січня йому прооперували очі.

Видання Liberation у вівторок повідомило, що мати Юрія, Наталя Крушеник, фігурує в розслідуванні про торгівлю людьми.

Одинадцять жінок з України поскаржилися, що вона незаконно найняла їх на роботу прибиральницями в компанію V.I.P. ServicesConcierges - консьєрж-сервіс, який переважно обслуговує квартири з сайту Airbnb. Скарга була подана наприкінці листопада, після чого прокуратура Парижа відкрила попереднє розслідування і про "приховане працевлаштування", "нелегальну працю" та "торгівлі людьми".

За словами однієї з жінок, їх рекрутували в Івано-Франківську, вони приїжджали до Франції за туристичною візою та залишалися там після того, як закінчувався її термін дії. Також повідомляється, що деяких жінок рекрутували в українській церкві Сен-Жермен-де-Пре в Парижі, де Крушеник працювала викладачем французької мови.

Вони поскаржилися на важкі умови праці та низькі зарплати, також вони повідомили, що часом їм взагалі не платили за роботу. Крушеник наполягає, що жінки були влаштовані на роботу законно.

Крушеник створила акаунт в Instagram, в якому повідомляє про стан свого сина, який має вже понад 170 тисяч фоловерів. "Юрію сьогодні краще. Ми вам вдячні за вашу підтримку та молитви", - написала вона в понеділок.