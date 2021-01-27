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Мать избитого в Париже украинца подозревается в торговле людьми, а подросток "известен полиции" - СМИ

Среда, 27 января 2021, 15:22
Мать избитого в Париже украинца подозревается в торговле людьми, а подросток известен полиции - СМИ

Украинский подросток, которого 15 января жестоко избили в Париже, "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут ведущие французские СМИ.

Издание Le Figaro, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщило, что следователи проверяют информацию о связи 15-летнего Юрия с бандой из района Богренель под названием "RD4", которая ранее напала на другую, действующую в городе Ванв, недалеко от Парижа.

Полиция не исключает, что избиение могло быть местью за то нападение. Правоохранители обнаружили, что его псевдоним в Instagram включает инициалы "4fp", что может быть отсылкой к названию банды.

Кроме того, издание пишет, что Юрий "был известен полиции из-за актов насилия". Ни один из подозреваемых в избиении пока не задержан. Также изучаются его отношения с некоторыми членами футбольного клуба в Булони, где он занимался.

Семья подростка рассказывает, что Юрий чувствует себя лучше и растроган поддержкой многих известных людей. 26 января ему прооперировали глаза.

Издание Liberation во вторник сообщило, что мать Юрия, Наталья Крушеник, фигурирует в расследовании о торговле людьми.

Одиннадцать женщин из Украины пожаловались, что она незаконно наняла их на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges - консьерж-сервис, который преимущественно обслуживает квартиры с сайта Airbnb. Жалоба была подана в конце ноября, после чего прокуратура Парижа открыла предварительное расследование и о "скрытом трудоустройстве", "нелегальном труде" и "торговле людьми".

По словам одной из женщин, их рекрутировали в Ивано-Франковске, они приезжали во Францию ​​по туристической визе и оставались там после того, как заканчивался срок ее действия. Также сообщается, что некоторых женщин рекрутировали в украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Крушеник работала преподавателем французского языка.

Они пожаловались на тяжелые условия труда и низкие зарплаты, также они сообщили, что иногда им вообще не платили за работу. Крушеник настаивает, что женщины были устроены на работу законно.

Крушеник создала аккаунт в Instagram, в котором сообщает о состоянии своего сына, у нее уже более 170 тысяч фолловеров. "Юрию сегодня лучше. Мы вам благодарны за вашу поддержку и молитвы", - написала она в понедельник.

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Темы: Францияскандал
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