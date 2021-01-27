Через погіршення погоди Міносвіти направило терміновий лист у регіони

Міністерство освіти і науки рекомендує керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у період ускладнення погодних умов бути готовими організувати освітній процес у дистанційній формі.

Джерело: Міносвіти

Деталі: 27 січня після позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з різким погіршенням погодних умов МОН надіслало в ці регіони термінового листа.

У документі наголошується на необхідності бути готовими організувати начальний процес "на дому" та перевести функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях у режим підвищеної готовності.

Окрім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти і науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН, рекомендовано вжити додаткових заходів щоб не допустити переохолодження учнів чи студентів у період ускладнення погодних умов.

Нагадаємо: За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.

Так, в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний), а в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

На дорогах буде ожеледиця. Рятувальники попереджають, що погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.