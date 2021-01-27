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Из-за ухудшения погоды Минобразования направило срочное письмо в регионы

Среда, 27 января 2021, 16:42
Из-за ухудшения погоды Минобразования направило срочное письмо в регионы

Министерство образования и науки рекомендует руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми организовать образовательный процесс в дистанционной форме.

Источник: Минобразования

Детали: 27 января после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий МОН направило в эти регионы срочное письмо.

В документе подчеркивается необходимость быть готовыми организовать учебный процесс "на дому" и перевести функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях в режим повышенной готовности.

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендуется принять дополнительные меры, чтобы не допустить переохлаждения учеников или студентов в период осложнения погодных условий.

Напомним: По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.

Так, в Одесской, Николаевской областях сильный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный), а в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

На дорогах будет гололедица. Спасатели предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Украинская правда

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Темы: погодаобразование
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