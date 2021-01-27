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У МЗС готують візит генсека РЄ і не знають, чому вона не приїхала раніше

Середа, 27 січня 2021, 19:30

Міністерство закордонних справ України веде підготовку візиту генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до України і не має інформації, чому її візит зірвався минулого року.

Про це йдеться у коментарі "Європейській правді" речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич отримувала запрошення відвідати Україну в грудні 2019 року для участі в Українському Жіночому Конгресі. Водночас візит не відбувся з невідомих для української сторони причин. Звернення про організацію зустрічі із президентом України у рамках цього візиту не надходили", - заявив Ніколенко.

Він зазначив, що зазвичай керівники міжнародних організацій зустрічаються з міністром закордонних справ, а "зустріч із президентом не може розглядатися як передумова будь-якого візиту, а радше як свідчення особливої уваги до діяльності конкретної міжнародної організації".

"Міністр закордонних справ України як член керівного органу Ради Європи – Комітету міністрів – перебуває у контакті з пані Марією Пейчинович-Бурич, зокрема щодо змістовного наповнення її майбутнього візиту до України", - зазначив Ніколенко.

Він також заявив, що Україна очікує від Пейчинович-Бурич чітку позицію та конкретні пропозиції для подолання кризи в організації після безумовного повернення делегації Російської Федерації до ПАРЄ в червні 2019 року.

"Триваюча російська збройна агресія проти України та насильство проти учасників нещодавніх акцій протестів у Росії і відсутність адекватної реакції лише підтверджують, що криза у ключовому правозахисному органі Європи продовжує поглиблюватися…Спонукання РФ до виконання своїх міжнародних зобов’язань має стати першим кроком у цьому напрямі. Маємо констатувати, що наразі такий відвертий діалог з Росією не ведеться", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що Рада Європи має активніше залучати свої механізми до моніторингу порушень прав людини на окупованих територіях України, насамперед в Криму, який має здійснюватися у чіткій відповідності до міжнародного права та українського законодавства.

"Вважаємо, що Рада Європи має достатній інструментарій для такого моніторингу, навіть в умовах пандемії", - відзначили у відомстві.

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