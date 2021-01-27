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В МИД готовят визит генсека СЕ и не знают, почему она не приехала раньше

Среда, 27 января 2021, 19:30

Министерство иностранных дел Украины ведет подготовку визита генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Украину и не имеет информации, почему ее визит сорвался в прошлом году.

Об этом говорится в комментарии "Европейской правде" пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получала приглашение посетить Украину в декабре 2019 года для участия в украинском Женском Конгрессе. В то же время визит не состоялся по неизвестным для украинской стороны причинам. Обращение об организации встречи с президентом Украины в рамках этого визита не поступали", - заявил Николенко.

Он отметил, что обычно руководители международных организаций встречаются с министром иностранных дел, а "встреча с президентом не может рассматриваться как предпосылка любого визита, а скорее как свидетельство особого внимания к деятельности конкретной международной организации".

"Министр иностранных дел Украины как член руководящего органа Совета Европы - Комитета министров - находится в контакте с Марией Пейчинович-Бурич, в частности относительно содержательного наполнения ее предстоящего визита в Украину", - отметил Николенко.

Он также заявил, что Украина ожидает от Пейчинович-Бурич четкую позицию и конкретные предложения по преодолению кризиса в организации после безусловного возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ в июне 2019 года.

"Продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины и насилие против участников недавних акций протеста в России и отсутствие адекватной реакции лишь подтверждают, что кризис в ключевом правозащитном органе Европы продолжает углубляться...Побуждение РФ к выполнению своих международных обязательств должно стать первым шагом в этом направлении. Нужно констатировать, что пока такой откровенный диалог с Россией не ведется", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Совет Европы должен активнее привлекать свои механизмы мониторинга нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины, прежде всего в Крыму, который должен осуществляться в строгом соответствии с международным правом и украинским законодательством.

"Считаем, что Совет Европы имеет достаточный инструментарий для такого мониторинга, даже в условиях пандемии", - отметили в ведомстве.

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