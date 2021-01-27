Погіршення погоди: у Київ з четверга не впускатимуть фури

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту із 00:00 28 січня через погіршення погодних умов.

Джерело: Департамент муніципальної безпеки КМДА, Патрульна поліція

Деталі: За прогнозом синоптиків, 28 січня очікується погіршення погодних умов у вигляді сильних снігопадів.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов, аби мінімізувати виникнення заторів на дорогах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Міська влада просить людей не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

Upd. Пізно увечері 27 січня патрульна поліція оновила інформацію про обмеження. Згідно з новими даними, з 00:00 28 січня почне діяти заборона в'їзду фур до столиці.

У КМДА повідомили, що у місті триває обробка вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами.

Також розпочалось чергування на вихідних позиціях у місті. Нині залучено 146 одиниць спецтехніки, зазначають у відомстві.

Нагадаємо: Київська адміністрація попереджала мешканців про погіршення погодних умов 27-29 січня і закликала водіїв бути обачними на дорогах.