Ухудшение погоды: в Киев с четверга не будут впускать фуры

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта с 00:00 28 января из-за ухудшения погодных условий.

Источник: Департамент муниципальной безопасности КГГА, Патрульная полиция

Детали: По прогнозу синоптиков, 28 января ожидается ухудшение погодных условий в виде сильных снегопадов.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, чтобы минимизировать возникновение заторов на дорогах, и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Городские власти просят людей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Upd. Поздно вечером 27 января патрульная полиция обновила информацию об ограничениях. Согласно новым данным, с 00:00 28 января начнет действовать запрет въезда фур в столицу.

В КГГА сообщили, что в городе продолжается обработка улично-дорожной сети противогололедными средствами.

Также началось дежурство на исходных позициях в городе. Сейчас привлечено 146 единиц спецтехники, отмечают в ведомстве.

Напомним: Киевская администрация предупреждала жителей об ухудшении погодных условий 27-29 января и призывала водителей быть осторожными на дорогах.