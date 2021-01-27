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300-річна ікона з Луганська: Україна пропонує відправити експертів до Сараєва

Середа, 27 січня 2021, 22:28

Посол України Василь Кирилич під час зустрічі в Сараєві з Міністром закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісерою Турковіч наголосив, що Україна готова терміново надіслати експертів до Сараєва і просить надати їм доступ до ікони, яку вивезли з окупованого Луганська й подарували главі МЗС РФ Сергію Лаврову.

Джерело: Кирилич в коментарі "Українській правді"

Деталі: Під час зустрічі Кирилич наголосив, що Україна ніколи не надавала дозвіл на вивезення будь-якої ікони.

Задля швидкого повернення ікони Україні посол повідомив про готовність українських експертів невідкладно прибути до Сараєва, і звернувся з клопотанням до боснійсько-герцеговинської сторони сприяти їм в доступі до ікони.

Також Кирилич під час зустрічі з головним прокурором Боснії і Герцеговини обговорив питання про взаємодію правоохоронних органів обох країн у справі щодо ікони.

Довідково: Ікона оцінюється у 12,5 млн євро і зберігалася у банку Banke Srpske, який збанкрутував

Передісторія: 14 грудня стало відомо, що член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову древню ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію

Додік спершу заявляв, що поверне ікону тим, від кого її отримав, але не Україні, згодом - що віддасть її Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше. 

Читайте детальніше: Крадіжка для Лаврова: як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах

Катерина Тищенко, Роман Петренко, УП
Теми: БосніяЛавров


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