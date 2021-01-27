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300-летняя икона из Луганска: Украина предлагает отправить экспертов в Сараево

Среда, 27 января 2021, 22:28

Посол Украины Василий Кирилич во время встречи в Сараево с Министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович подчеркнул, что Украина готова срочно прислать экспертов в Сараево и просит предоставить им доступ к иконе, которую вывезли из оккупированного Луганска и подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Источник: Кирилич в комментарии "Украинской правде"

Детали: Во время встречи Кирилич подчеркнул, что Украина никогда не предоставляла разрешение на вывоз любой иконы.

Для быстрого возврата иконы в Украину посол сообщил о готовности украинских экспертов безотлагательно прибыть в Сараево, и обратился с ходатайством к боснийско-герцеговинской стороне содействовать им в доступе к иконе.

Также Кирилич во время встречи с главным прокурором Боснии и Герцеговины обсудил вопрос о взаимодействии правоохранительных органов двух стран в деле о иконы.

Справка: Икона оценивается в 12,5 млн евро и хранилась в банке Banke Srpske, который обанкротился.

Предыстория: 14 декабря стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергей Лавров древнюю икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины пригласило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

В МИД РФ заявили, что вернут в Боснию подаренную икону, вероятно, украденную в оккупированном Луганске.

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Додик сначала заявлял, что вернет икону тем, от кого ее получил, но не Украине, затем - что отдаст ее Украины, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

Читайте подробнее: Кража для Лаврова: как икона из оккупированного Луганская подрывает влияние России на Балканах.

Екатерина Тищенко, Роман Петренко, УП
Темы: БоснияЛавров


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