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Російські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення "форуму"

Середа, 27 січня 2021, 23:58

До Донецька їдуть російські пропагандисти для проведення форуму "російський Донбас".

Джерело: представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Денис Казанський в Telegram, лондонський оглядач Алекс Кокчаров у Twitter

Пряма мова Казанського: Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян їдуть до Донецька, щоб провести форум "російський Донбас".

Деталі: Він повідомив, що "форум" відбудеться 28 січня.

Пряма мова Кокчарова: "Пропагандист Кремля Симонян відвідує Донбас, який знаходиться під контролем російських довірених осіб "ДНР".

Чи нарешті західні країни включать її до санкційного списку?".

Українська правда
Теми: Донбасокупаціяпропаганда


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