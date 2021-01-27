Російські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення "форуму"
До Донецька їдуть російські пропагандисти для проведення форуму "російський Донбас".
Джерело: представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Денис Казанський в Telegram, лондонський оглядач Алекс Кокчаров у Twitter
Пряма мова Казанського: Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян їдуть до Донецька, щоб провести форум "російський Донбас".
Деталі: Він повідомив, що "форум" відбудеться 28 січня.
Пряма мова Кокчарова: "Пропагандист Кремля Симонян відвідує Донбас, який знаходиться під контролем російських довірених осіб "ДНР".
Чи нарешті західні країни включать її до санкційного списку?".
Editor-in-chief of @RT_com, Kremlin’s propaganda outlet, Simonyan is visiting #Donetsk, east #Ukraine, which is under control of Russia’s proxies DPR.— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 27, 2021
Will Western countries finally put her on #sanctions lists? pic.twitter.com/pa2ZYtPhQP