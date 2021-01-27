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Російські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення "форуму"

Середа, 27 січня 2021, 22:58
Російські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення форуму

До Донецька їдуть російські пропагандисти для проведення форуму "російський Донбас".

Джерело: представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Денис Казанський в Telegram, лондонський оглядач Алекс Кокчаров у Twitter

Пряма мова Казанського: Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян їдуть до Донецька, щоб провести форум "російський Донбас".

Деталі: Він повідомив, що "форум" відбудеться 28 січня.

Пряма мова Кокчарова: "Пропагандист Кремля Симонян відвідує Донбас, який знаходиться під контролем російських довірених осіб "ДНР".

Чи нарешті західні країни включать її до санкційного списку?".

Українська правда

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Теми: Донбасокупаціяпропаганда
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