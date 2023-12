Российские пропагандисты едут на Донбасс для проведения "форума"

В Донецк едут российские пропагандисты для проведения форума "русский Донбасс".

Источник: представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в Telegram, лондонский обозреватель Алекс Кокчаров у Twitter

Прямая речь Казанского: Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум "русский Донбасс".

Детали: Он сообщил, что "форум" состоится 28 января.

Прямая речь Кокчарова "Пропагандист Кремля Симоньян посещает Донбасс, который находится под контролем российских доверенных лиц "ДНР".

Может наконец западные страны включат ее в санкционный список?".

Editor-in-chief of @RT_com, Kremlin’s propaganda outlet, Simonyan is visiting #Donetsk, east #Ukraine, which is under control of Russia’s proxies DPR.



Will Western countries finally put her on #sanctions lists? pic.twitter.com/pa2ZYtPhQP