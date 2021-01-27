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Российские пропагандисты едут на Донбасс для проведения "форума"

Среда, 27 января 2021, 23:58

В Донецк едут российские пропагандисты для проведения форума "русский Донбасс".

Источник: представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в Telegram, лондонский обозреватель Алекс Кокчаров у Twitter

Прямая речь Казанского: Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум "русский Донбасс".

Детали: Он сообщил, что "форум" состоится 28 января.

Прямая речь Кокчарова "Пропагандист Кремля Симоньян посещает Донбасс, который находится под контролем российских доверенных лиц "ДНР".

Или наконец западные страны включат ее в санкционного списка?".

Украинская правда
Темы: Донбассоккупацияпропаганда


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