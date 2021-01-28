5,5 тисячі випадків COVID і під 2 тисячі госпіталізацій в Україні за добу

За добу 27 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 529 особам, госпіталізували 1 941 хворого, не змогли врятувати 149 пацієнтів, а одужали 11 946 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 28 січня

Деталі: Найбільше підтверджених випадків у середу зареєстрували на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Серед нових хворих загалом – 248 дітей та 236 медпрацівників.

За минулу добу зробили 48 736 тестування: методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109. З початку березня методом ПЛР проведено 6 184 320 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 1 206 412 осіб, із них одужали 992 031 особа, але померли 22 351 хворий.