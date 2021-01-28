Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

5,5 тисячі випадків COVID і під 2 тисячі госпіталізацій в Україні за добу

Четвер, 28 січня 2021, 08:26
УП

За добу 27 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 529 особам, госпіталізували 1 941 хворого, не змогли врятувати 149 пацієнтів, а одужали 11 946 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 28 січня  

Деталі: Найбільше підтверджених випадків у середу зареєстрували на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Серед нових хворих загалом – 248 дітей та 236 медпрацівників.

За минулу добу зробили 48 736 тестування: методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109. З початку березня методом ПЛР проведено 6 184 320 тестувань. 

 

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 1 206 412 осіб, із них одужали 992 031 особа, але померли 22 351 хворий. 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаКиян просять не їздити на авто під час снігопаду 

5,5 тисячі випадків COVID і під 2 тисячі госпіталізацій в Україні за добу

Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019

Катування в "Ізоляції": Україна підозрює у злочинах щонайменше 5 осіб 

фотоРосійські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення "форуму"

Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс

Усі новини...
коронавірус
Італія взялась за розробку власної вакцини від COVID-19
США, Бразилія та Іспанія виявили найбільше нових хворих на COVID-19
Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс
Останні новини
10:54
COVID у Києві: за добу майже 400 нових хворих і 18 смертей
10:47
Україна запросила Тихановську на перше засідання "Люблінського трикутника"
10:46
фотоРух "Save ФОП" іде ходою до Ради, Зеленського і до дипломатів ЄС та США 
10:44
Amazon купує компанію, засновану українцями – ЗМІ
10:23
Рятувальники попередили про найвищий рівень небезпеки через сильні снігопади
10:01
фотоЕсмінець США USS Porter прямує у Чорне море
09:43
"Слуги народу" пропонують повернути тариф 90 копійок за перші 100 кВт електроенергії
09:41
Вакцини від COVID слабші проти штаму з ПАР, але діють – радник Байдена
09:35
Україна піднялася в індексі сприйняття корупції
09:11
Компанія з Люксембурга банкрутить ІСД. Тарута каже, що це росіяни
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!