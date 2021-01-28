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5,5 тысячи случаев COVID и под 2 тысячи госпитализаций в Украине за сутки

Четверг, 28 января 2021, 08:26
Уп

За сутки 27 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 529 людям, госпитализировали 1 941 больного, не смогли спасти 149 пациентов, а выздоровели 11 946 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 28 января

Детали: Больше всего подтвержденных случаев в среду зарегистрировали во Львовской области (454), в г. Киев (396), в Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Среди новых больных в целом – 248 детей и 236 медработников.

За минувшие сутки сделали 48 736 тестирования: методом ПЦР – 28 627, методом ИФА – 20 109. С начала марта методом ПЦР проведено 6 184 320 тестирований.

 

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 206 412 человек, из них выздоровели 992 031 человек, но умер 22 351 больной.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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