Киян просять не їздити на авто під час снігопаду
У четвер вранці у Києві йде сніг, комунальники розчищають дороги та просять автоводіїв не виїжджати на власних машинах у місто, щоб уникнути заторів.
Джерело: Київська міська держадміністрація у Telegram
Деталі: Дороги столиці прибирає 359 одиниць спецтехніки, також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.
Автодорівці очищають й обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи, вулиці із бруківкою. Особливу увагу приділяють тротуарам, зупинкам громадського транспорту й сходам, зазначає КМДА.
Дослівно: "Просимо водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.
Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані".
Нагадаємо: За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, у Києві 28 січня очікується ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.