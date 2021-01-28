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Киян просять не їздити на авто під час снігопаду 

Четвер, 28 січня 2021, 08:59
УП

У четвер вранці у Києві йде сніг, комунальники розчищають дороги та просять автоводіїв не виїжджати на власних машинах у місто, щоб уникнути заторів.

Джерело: Київська міська держадміністрація у Telegram  

Деталі: Дороги столиці прибирає 359 одиниць спецтехніки, також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

Автодорівці очищають й обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи, вулиці із бруківкою. Особливу увагу приділяють тротуарам, зупинкам громадського транспорту й сходам, зазначає КМДА.

Дослівно: "Просимо водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані".

Київ станом на 8:45 у четвер 27 січня
Дороги Києва станом на 8:45 у четвер 27 січня

Нагадаємо: За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, у Києві 28 січня очікується ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.

Теми: Київдорогипогода


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